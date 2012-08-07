Мадонна на концерте в Москве выступила в поддержку Pussy Riot

{1-}На концерте в Москве американская поп-звезда Мадонна выразила поддержку участницам панк-группы Pussy Riot, дело о хулиганстве против которых слушается в Хамовническом суде Москвы.

Как пишет в своем микроблоге в Twitter участник арт-группы "Война" и муж одной из обвиняемых Петр Верзилов, в ходе выступления Мадонна заявила: "Эти три девочки сделали нечто очень храброе. Надя, Катя и Маша - я молюсь за вашу свободу".

После этого, по словам Верзилова, спорткомплекс "Олимпийский" буквально взорвался аплодисментами, сообщает ВВС.

Днем ранее певица заявила, что надеется на снисходительность суда к трем участницам Pussy Riot - Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич, которые обвиняются в хулиганстве в связи со скандальной акцией в храме Христа Спасителя. Им грозит до семи лет заключения, под стражей они провели уже почти полгода.

Напомним, 21 февраля активистки Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя в Москве "панк-молебен". Они исполнили песню "Богородица, Путина прогони", в которой содержались нецензурные выражения и критика в адрес президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Позднее по факту данной акции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Три участницы Pussy Riot - Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич - были задержаны. Им грозит до 7 лет тюрьмы. Согласно недавнему решению суда, девушек оставили под стражей до 12 января 2013. Участницы панк-группы находятся под арестом уже пять месяцев, несмотря на то, что у них есть малолетние дети.

фото: Вести.ру

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