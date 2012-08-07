Российский комментатор извинился перед невежами за украинский "диалект"

{1-}Ведущий "Первого Национального" и экс-рекордсмен мира по плаванию Дмитрий Волков не видит ничего оскорбительного в том, что он назвал украинский диалектом славянского языка, и извинился перед всеми, кто почувствовал себя оскорбленным в силу своего невежества. Об этом он сказал в комментарии "Телекритике".
"Я назвал украинский язык диалектом, что буквально означает "язык", славянского народа. Это прекрасный диалект, который, как и русский, имеет глубокие корни в славянской цивилизации", - отметил он.
"Что дискриминационного могли увидеть в этом высказывании, я не понимаю? Для любого филолога не нашлось поводов для обвинений и порицаний. Это лишь фигура речи", - сказал Волков.
Также он выражает печаль из-за того, что через 20 лет после распада СССР, когда "наши народы были искусственно разделены государственными границами, слова из общего славянского котла стали в Украине менее понятными".
Волков настаивает на том, что и русский, и украинский, и болгарский, и частично чешский, польский и другие языки, которые наполняют славянскую цивилизацию, - прекрасные, и отмечает, что даже хотел бы говорить на украинском, но для этого он не достаточно хорошо ее знает.
"Тем более, мне не сложно извиниться перед всеми, кто почувствовал себя оскорбленным в силу своего невежества. Я выражаю сочувствие тем, кто неправильно истолковал мои благородные намеренья", - добавил он.
Как известно, журналисты и представители общественности обратились к генеральному директору Национальной телекомпании Украины Егору Бенкендорфу и Дмитрию Волкову с требованием извиниться за оскорбление украинского языка из-за того, что 30 июля во время комментирования соревнования пловцов в "Акватика-центре", Волков назвал украинский язык "диалектом славянского языка".
Фото ussr-swimming.ru
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