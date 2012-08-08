Американские полицейские не смогли догнать полуголую женщину

8 августа 2012, 00:12

{1-}Во Флориде полиция устроила погоню за американкой, которая вела машину с голой грудью и отказалась остановиться по требованию полиции.  Несколько патрульных машин не смогли догнать нарушительницу. Автомобиль был обнаружен экипажем вертолета, отправленного на поиски женщины. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По словам местной полиции, 4 июля машину 35-летней американки Мэнди Рэмси (Mandy Ramsey) заметил патрульный полицейский автомобиль. Женщина сильно превысила скорость, и полицейские поехали за ней, намереваясь остановить ее у обочины, чтобы выписать штраф. Однако Рэмси, не подчинившись требованию полиции, прибавила газу и попыталась оторваться от преследования. Она несколько раз резко изменила курс, проехала под знаком, запрещающим движение, а также сбила небольшое дерево, сообщает Лента.ру.

К погоне подключились несколько других патрульных автомобилей. После того, как машина Рэмси скрылась из виду, полиция отправила на ее поиски вертолет.

Машину нарушительницы удалось обнаружить возле дома, где она остановилась. Хотя автомобиль был зарегистрирован на ее бойфренда, Рэмси призналась, что за рулем была именно она. Свой отказ остановиться женщина объяснила тем, что она стеснялась. Она также добавила, что хотела сделать сюрприз своему бойфренду.

Мэнди Рэмси провела двое суток под арестом и была освобождена 6 июля под залог в 5 тысяч долларов.

Фото newsland.ru

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