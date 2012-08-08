В Ривненской области затонул автомобиль с пассажирами

Во вторник, 7 августа в реке Случ возле села Городище Березновского района Ривненской области был обнаружен перевернутый и погруженный в воду автомобиль Volkswagen Passat. В салоне авто находились 2 погибших местных жителей 1979 и 1969 г.р., сообщили в МЧС.

Спасатели подняли автомобиль из воды с помощью автокрана.



На место происшествия выезжали дежурный караул государственной пожарно-спасательной части №11, следственно-оперативная группа Березновского райотдела УМВД, сотрудники ГАИ и прокуратуры. Причины смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 7 августа, ранее, Киеве на перекрестке улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева маршрутное такси врезалось в автомобили Volkswagen и Mercedes.

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