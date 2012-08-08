Бизнесмен, утопивший в Крыму вертолет, прилетел на день рождения матери

{1-} Стали известны подробности инцидента, произошедшего в Крыму, во время котрого утонул вертолет Robinson R44. Как оказалось, пилот злополучного летательного аппарата направлялся на день рождения своей матери, сообщает «Сегодня».

«Аппарат утонул на глубине 10 м, пилот, он же владелец, смог самостоятельно доплыть до берега. Причина крушения — отказ муфты привода винта», — сообщили в крымском главке МЧС.

Источники среди спасателей сообщили, за штурвалом находился харьковчанин Алексей Колесников — глава компании-автодилера «Акко-Инвест».

Сообщают, что он прилетел в один из отелей, расположенных в районе Мирного, чтобы отпраздновать день рождения матери. Перед неудачным полетом бизнесмен высадил из вертолета родителей. Связаться с самим Колесниковым не удалось.

Ранее «Главред» сообщал, что в Сакском районе Крыма, неподалеку от озера Донузлав, в 200 м от берега совершил аварийную посадку четырехместный вертолет марки Robinson R44. Пилот самостоятельно добрался до берега вплавь.

фото: wikipedia.org

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