Жара превращает лекарства в яд

Фармацевты предупреждают: в жару лекарства теряют целебные свойства. Иногда при высокой температуре воздуха медикаменты просто не помогают, а иногда могут и навредить здоровью.

Стандартная прописка большинства лекарств - полочка в шкафу. Однако как только температура превысит +25, большинство медикаментов требует надежного тайника, сообщает ТСН.

Место для лекарств советуют готовить в холодильнике. Однако это вовсе не означает, что туда следует загрузить сразу всю свою домашнюю аптечку. В группе риска, преимущественно капли, мази и ампулы.

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Как именно хранить каждый конкретный лекарственный препарат, пишут в инструкции по использованию. Но у аптекарей есть и универсальные советы.

В местах продажи лекарств держат по режиму. Идеальная температура в аптеке +20 градусов. Критическая уже +25.

«Директор департамента Госслужбы Украины по лекарственным средствам Александр Крапивный рассказал: «Если вы зашли в аптечное учреждение и там температура больше +25, мы рекомендуем ничего там не покупать, потому что там фактически не выполняются условия хранения лекарств».

видео: tsn.ua

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