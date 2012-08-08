На Волыни гаишников обвинили в гибели парня и девушки

{1-} Трагедией завершилась погоня инспекторов ГАИ в Волынской области за иномаркой, которая вызвала у них подозрение. Машина беглецов, слетев с дороги, перевернулась, забрав жизни парня и девушки.

Об этом со ссылкой на Волынскую ОГТРК сообщают «Происшествия в Украине».

«Среди жертв - ковельчанин, 21-летний водитель Владимир С. и 19-летняя студентка Виктория Ф., проживавшая в Шацке. Еще двух парней, которые были в салоне и приехали на отдых из Нововолынска, а также девушка из Шацка с тяжелыми травмами доставлена в Любомильскую райбольницу», - говорится в сообщении.

Гаишники устроили ДТП, в котором погибли три человека - СМИ

Как установлено, группа молодых людей отдыхала в поселке Шацк. В два часа ночи компания поехала продолжать развлекаться в урочище Гряда, где есть заведения, работающие круглосуточно. Подозрительную машину увидели автоинспекторы, которые попробовали ее задержать. Водитель требование проигнорировал и увеличил скорость. Патрульная машина начала погоню, однако водитель легковушки не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся недалеко от санатория «Лесная песня».

По факту ДТП прокуратура области проводит расследование.

Ранее «Главред» сообщал, что в Крыму произошло резонансное ДТП, во время которого погибли трое человек. Водитель, уходя от погони ГАИ, на железнодорожном переезде сбил пятерых молодых людей, трое из которых не выжили. Родственники погибших уверены, что именно патрульная машина ГАИ ударила «Мазду», отлетевшую в компанию молодых людей, возвращавшихся с дискотеки.

фото: incidents.com.ua

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