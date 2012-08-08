На Запорожье подняли тела четырех человек, которые утонули в выгребной яме

{1-} Во вторник, 7 августа, отделение оперативно-спасательной службы Новониколаевского района Запорожской области подняло тела четырех погибших, которые за несколько часов до того утонули в выгребной яме животноводческого комплекса,

Подъем тел состоялся в 16.15, о чем «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

Ранее «Главред» сообщал, что трагедия произошла 7 августа около 9.30 в селе Веселый Гай в результате нарушения мер безопасности.

«По предварительным данным, в животноводческом комплексе возникли проблемы с насосом в резервуаре выгребной ямы. Один из сотрудников спустился вниз без противогаза, из-за высокой концентрации паров аммиака потерял сознание. Пытаясь его спасти, в выгребную яму по очереди свалились еще трое работников», - сообщили в прокуратуре Запорожской области.

фото: ttolk.ru

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