Украинские пловцы пожаловались на рваные костюмы и нехватку денег

8 августа 2012, 08:11

Выступавшие на Олимпиаде украинские пловцы объяснили, почему из Лондона вернулись без медалей. Спортсмены пожаловались на плохие костюмы и нехватку денег на подготовку к Играм.

Сергей Фролов на расстоянии 1,5 км установил рекорд Украины, но до медали так и не дотянул. Ему не хватило 2 сек. для выхода в финал, сообщает «Проспорт.ТСН»

В этом, говорит, не только его вина. По сравнению со спортсменами из других стран украинцы на Олимпиаде выглядели как бедные родственники.

«У нас были проблемы с костюмами, кому-то нужно по два костюма давать, чтоб они пробовали, потому что, бывает, сводит ноги. У других рвались костюмы», - пожаловался пловец.

В спорте пустяков не бывает, соглашается серебряный призер Олимпиады-2000 Денис Силантьев. Даже порванный костюм может совершенно деморализовать пловца. Потому что на то, чтобы переодеться, у девушек-пловчих, например, уходит целых 20 минут.

12 лет назад украинцам тоже выдали по одному костюму в руки, вспоминает Силантьев. Было стыдно перед другими. Но это не помешало Денису завоевать серебро, отмечает его тренер. Причина нынешнего неурожая медалей более глобальна, убеждена Нина Кожух.

«Нам негде учить детей. Негде отбирать детей», - объяснила она.

В Запорожье, рассказывает Нина Федоровна, где должден был тренировался Сергей Фролов, имеется только один приличный бассейн, да и тот принадлежит заводу, а олимпийцев туда не пускают. Тогда как такие бассейны для будущих олимпийцев должны располагаться в городах через улицу, считает тренер.

А Силантьев посетовал: «легче пообещать спортсменам миллион, чем вкладывать миллионы в спортивные комплексы».

видео: tsn.ua

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