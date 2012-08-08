СМИ рассказали, чем занимался в Украине молдавский шпион

{1-} Задержанный в Одессе по подозрению в шпионаже гражданин Молдовы Семен Никулин добывал информацию о поставках оружия в Приднестровье. Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщает «Сегодня».

«В связи с обострением и так напряженных отношений между ПМР и Молдовой Служба информации и безопасности Молдовы увеличила присутствие своих информаторов в Украине, в частности, в Одесском регионе, — пояснил собеседник издания. — Одним из таких резидентов был Семен Никулин. Он отслеживал всю ситуацию с поставками оружия в Приднестровье от одной из соседних стран. Украина выступает транзитной зоной».

Ранее «Главред» сообщал, что сейчас Никулин, кстати, бывший журналист газеты «Независимая Молдова», находится под следствием в СИЗО Киева. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 114 УК (передача или сбор с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих гостайну, наказание — от 8 до 15 лет за решеткой).

Также нсобщается, что сотрудник пресс-центра объединенной контрольной комиссии в Приднестровье от молдавской делегации Семен Никулин был арестован 13 апреля в Одессе на съемной квартире на ул. Сегедской в момент получения секретных документов, которые якобы касаются перемещения грузов через украинско-приднестровскую границу.

Пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко отказалась комментировать информацию о задержании Никулина.

фото: iskra-news.info

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