В Хмельницкой области шестерых человек на матрасе унесло на середину Днестра

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Во вторник, 7 августа, вблизи села Рудковцы Новоушицкого района Хмельницкой области сотрудники МЧС спасли шесть человек, которых унесло на матрасе на середину Днестра.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, они оказались в 800 метрах от берега из-за сильного ветра и течения.
Люди пытались вернуться обратно самостоятельно, но их попытки были тщетными – ветер и течение быстро уносили их дальше. При этом две женщины и 15-летняя девочка не умели плавать.
Когда люди начали звать на помощь, их услышали спасатели, которые патрулировали на берегу. Они бросились на помощь пострадавшим на моторной лодке и сняли людей с матраса.
Пострадавшими оказались жители Винницкой области. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.
Напомним, ранее в Виньковецком районе Хмельницкой области водолазы МЧС подняли на поверхность тела двух девушек 1998 года рождения.
фото: vk.com
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