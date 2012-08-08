В Китае из-за тайфуна эвакуировали 1,5 миллион человек

На восточное побережье Китая обрушился тайфун «Хайкуэй», в связи с этом из опасных районов в провинции Чжэцзян были эвакуированы 1,54 млн человек. По данным местных властей, в результате удара стихии без электричества остались около 400 тыс. домов.

Тайфун серьезно нарушил транспортное сообщение в регионе. В аэропортах отменены сотни рейсов, приостановлено движение скоростных поездов на отдельных направлениях. По распоряжению правительства закрыт ряд основных автомагистралей, сообщает ИТАР-ТАСС.

На данный момент сообщений о жертвах не поступало. Непосредственный удар тайфуна пришелся на город Нинбо. В результате резкого поднятия воды в одном из районов этого населенного пункта оказались отрезаны от внешнего мира несколько сотен человек. В настоящее время власти принимают меры для их спасения.

В зоне влияния атмосферной воронки, помимо провинции Чжэцзян, оказались также Шанхай, провинции Цзянсу и Аньхой.

«Хайкуэй» стал уже третьим тайфуном, пришедшим в Восточный Китай за последнюю неделю. В прошлую пятницу с разницей в несколько часов на побережье обрушились тайфуны «Дамри» и «Саола».

Ранее «Главред» сообщал, что в столице соседних Филиппин - Маниле и ее окрестностях не менее 15 человек погибли и около 250 тысяч покинули свои дома из-за наводнения и оползней, вызванных сильнейшими ливнями.

фото: xinhuanet.com

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