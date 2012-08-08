Египет нанес ракетный удар по боевикам

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Нападение боевиков на блокпосты в районе египетского города Аль-Ариш на Синайском полуострове вынудило военных нанести ракетный удар с вертолета, первый за последние 30 лет.

Минувшей ночью неизвестные совершили вооруженное нападение на три блокпоста, расположенных в 50 километрах от границы с Израилем и сектором Газа. В ходе перестрелки шесть человек получили ранения, среди которых пятеро военных и полицейских, а также один гражданский. Последний пострадал сильнее всех и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщают Вести.ru.

В ответ на атаку военные открыли огонь по предполагаемому укрытию боевиков с вертолета, в результате чего было убито 20 человек. В последний раз армия принимала подобные меры в ходе войны с Израилем в 1973 году.

В минувшее воскресенье экстремисты совершили нападение на КПП Карм Абу-Салем на севере Синая, близ границы Египта и Израиля. В результате атаки погибли 16 египетских военных.

По словам источника в силовых структурах Египта, нападавшие являлись исламскими боевиками, как египетскими, так и прибывшими через туннели из соседнего сектора Газа.

В результате инцидента были также убиты восемь исламских боевиков, пытавшихся пересечь египетско-израильскую границу. Израильская авиация уничтожила бронемашины, на которых боевики пытались проникнуть вглубь территории еврейского государства.

видео: vesti.ru

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