Олимпиада-2012: «украинское» расписание на сегодня

{1-} На проходящей в Лондоне Олимпиаде Украина завоевала пока девять медалей - три золотых и шесть бронзовых, сообщает УНИАН.

В среду, 8 августа, украинская дружина выступит в следующих дисциплинах.

Легкая атлетика

12:00. Метание молота, женщины. Квалификация. Ирина Новожилова, Анна Скидан.

12:00. Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация. Максим Мазурик, Денис Юрченко.

12:10. Многоборье, мужчины. Бег 100 м, Прыжки в длину. Алексей Касьянов.

12:45. Бег 5000 м, мужчины. Сергей Лебедь.

13:35. Бег 800 м, женщины. Наталья Лупу, Лилия Лобанова, Юлия Кревсун.

20:00. Многоборье, мужчины. Прыжки в высоту, бег 400 м. Алексей Касьянов.

21:05. Метание копья, мужчины. Квалификация. Роман Авраменко, Александр Пятница.

21:45. Бег 1500 м, женщины. 1/2 финала.

22:05. Прыжки в длину, женщины. Финал.

22:10. Бег 200 м, мужчины. 1/2 финала.

22:45. Бег 400 м с барьерами, женщины. Финал.

23:00. Бег 200 м, женщины. Финал.

Конный спорт

14:00. Конкур, индивидуальные соревнования. Финал, раунд А. Бьорн Нагель, Кассио Риветти.

16:45. Финал, раунд Б.

Вольная борьба

15:00. Весовая категория 48 кг, женщины. 1/8 финала. Ирина Мерлени (на фото).

15:00. Весовая категория 63 кг, женщины. Квалификация. Юлия Остапчук.

19:45. Финал.

Прыжки в воду

21:00. Вышка 10 м, индивидуальные соревнования, женщины. Предварительные. Юлия Прокопчук.

Бокс

22:30. Весовая категория 64 кг, мужчины. 1/4 финала. Денис Беринчук.

22:30. Весовая категория 81 кг, мужчины. 1/4 финала. Александр Гвоздик.

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фото: sport-express.ua

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