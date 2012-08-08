Олимпиада-2012: «украинское» расписание на сегодня

{1-} На проходящей в Лондоне Олимпиаде Украина завоевала пока девять медалей - три золотых и шесть бронзовых, сообщает УНИАН.
В среду, 8 августа, украинская дружина выступит в следующих дисциплинах.
Легкая атлетика
12:00. Метание молота, женщины. Квалификация. Ирина Новожилова, Анна Скидан.
12:00. Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация. Максим Мазурик, Денис Юрченко.
12:10. Многоборье, мужчины. Бег 100 м, Прыжки в длину. Алексей Касьянов.
12:45. Бег 5000 м, мужчины. Сергей Лебедь.
13:35. Бег 800 м, женщины. Наталья Лупу, Лилия Лобанова, Юлия Кревсун.
20:00. Многоборье, мужчины. Прыжки в высоту, бег 400 м. Алексей Касьянов.
21:05. Метание копья, мужчины. Квалификация. Роман Авраменко, Александр Пятница.
21:45. Бег 1500 м, женщины. 1/2 финала.
22:05. Прыжки в длину, женщины. Финал.
22:10. Бег 200 м, мужчины. 1/2 финала.
22:45. Бег 400 м с барьерами, женщины. Финал.
23:00. Бег 200 м, женщины. Финал.
Конный спорт
14:00. Конкур, индивидуальные соревнования. Финал, раунд А. Бьорн Нагель, Кассио Риветти.
16:45. Финал, раунд Б.
Вольная борьба
15:00. Весовая категория 48 кг, женщины. 1/8 финала. Ирина Мерлени (на фото).
15:00. Весовая категория 63 кг, женщины. Квалификация. Юлия Остапчук.
19:45. Финал.
Прыжки в воду
21:00. Вышка 10 м, индивидуальные соревнования, женщины. Предварительные. Юлия Прокопчук.
Бокс
22:30. Весовая категория 64 кг, мужчины. 1/4 финала. Денис Беринчук.
22:30. Весовая категория 81 кг, мужчины. 1/4 финала. Александр Гвоздик.
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фото: sport-express.ua
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