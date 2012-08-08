11-13 августа на Землю прольется звездный дождь

{1-} В период с 11 по 13 августа в ночном небе можно будет увидеть до ста падающих звезд в час. Именно в этот промежуток времени наша планета пройдет через метеорный поток метеоров Персеиды.

Об этом со ссылкой на Всемирную метеорную организацию сообщает УНН.

Этот метеорный дождь начался 17 июля и продлится до 24 августа, но пик потока придется на 11-13 августа.

К сожалению, украинцы максимальную активность наблюдать не смогут, потому что она приходится на промежуток между 15:00 и 17:30 по киевскому времени, хотя и ночью можно будет наблюдать множество падающих метеоритов. В пиковое время в небе можно будет увидеть до 100 падающих метеоритов в час, которые будут передвигаться со скоростью 60 километров в секунду.

Напомним, метеорный поток Персеиды - один из самых динамичных, его активность от 70 до 1 тыс. метеоров в час. Частицы космического песка и гравия, выброшенные кометой Свифта-Туттля, прочертив небо, испаряются при вхождении в атмосферу Земли. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Проследив за следами метеоров, можно обнаружить, что они пересекаются в созвездии Персея, и именно поэтому этот ежегодный метеорный дождь называется «Персеиды».

фото: cybersecurity.ru

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