В Харькове ликвидирована банда грабителей и убийц из России

{1-} В Харькове бойцы УБОПа пресекли деятельность банды, действовавшей около 4 лет на территории Харьковской и Запорожской областей. Банда состояла из четырех выходцев из Северной Осетии РФ, из которых только один имел гражданство Украины, остальные – нелегалы.

Об этом со ссылкой пресс-службу ГУБОП МВД сообщает УНИАН.

На счету злоумышленников - ряд тяжких преступлений, среди которых бандитизм, два убийства, два вооруженных нападения и незаконное обращение с оружием.

Руководил сообщниками дважды судимый в России 26-летний мужчина, который имел опыт совершения именно тяжких преступлений.

Они совершали вооруженные нападения в дневное время, на рынках, площадях, парковочных площадках возле супермаркетов и т.д..

Злоумышленники четко придерживались специально разработанных правил конспирации, что им позволило действовать длительное время и «заработать» почти 500 тыс. грн. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее «Главред» сообщал, что в соседней Сумской области была ликвидирована банда, состоявшая из школьных учителей физкультуры. В свободное от преподавания время они грабили квартиры в Шостке, Глухове и в Черниговской области. На их счету за несколько месяцев минимум шесть краж из квартир и четыре разбоя.

фото: operkor.wordpress.com

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