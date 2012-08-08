Азаров не против, чтобы водители снимали гаишников на видео

{1-} Премьер Николай Азаров считает, что в Украине необходимо на законодательном уровне уравнять фиксацию нарушений на дорогах водителями и представителями закона.

«Люди недовольны заявлениями якобы о запрете фиксировать на видео действия работников ГАИ. Не может в принципе быть такого запрета, а наоборот, законом нужно уравнять фиксацию нарушений как водителями, так и представителями закона», - сказал он, открывая заседание Кабина, сообщает Интерфакс-Украина.

Азаров также отметил, что необходимо повысить требования к качеству подготовки водителей к экзаменам на получение удостоверения водителя и повысить критерии аккредитации автошкол.

«Необходимо создать национальную информационную систему, которая позволит дать оценку каждой автошколе, в зависимости от того, сколько ДТП произошло по вине ее выпускников», - резюмировал премьер-министр.

Ранее «Главред» сообщал, что замначальника ГАИ МВД Украины Владимир Резников заявил, что все граждане которые снимают работу инспекторов ГАИ, могут быть наказаны в виде 15 суток админареста. Позже он заявил, что действия сотрудников ГАИ во время исполнения ими служебных обязанностей, можно снимать всегда.

Новости по теме:

Действия ГАИ на видео можно снимать всегда

Гаишников можно снимать на видео и не бояться 15 суток ареста - юрист

В ГАИ угрожают сажать в тюрьму всех, кто снимает инспекторов на видео