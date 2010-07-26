В России уничтожили подозреваемых причастных к диверсии на Баксанской ГЭС

В селении Дугулугбей Кабардино-Балкарии вчера были уничтожены два активных члена бандгруппы, действующей в Баксанском районе. Их личности установлены, передает «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел республики. По версии МВД, они причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе к диверсии на Баксанской ГЭС. При задержании боевики оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. В автомобиле «Волга», в котором они находились, обнаружены два пистолета-пулемета, автоматический пистолет, значительное количество гранат и боеприпасов. Как сообщалось, диверсия на Баксанской ГЭС произошла утром 21 июля. Вооруженные люди проникли на ГЭС, убили двух сотрудников вневедомственной охраны и заложили на ГЭС бомбы, большая часть из которых взорвалась. В результате взрывов и возникшего пожара повреждены три генератора для выработки электроэнергии, здания и имущество гидроэлектростанции.