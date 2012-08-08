Температура воды в Днепре и Черном море бьет все рекорды

{1-} В среду, 8 августа, вода в Днепре прогрелась до +27 градусов, однако в Черном море вода еще теплее и составляет рекордные +29 .

Об этом со ссылкой на сеть городских сайтов «В городе» сообщает ТСН.

Азовское море сегодня такое же теплое, даже теплее, чем обычно, в районе Бердянска и Мариуполя вода прогрелась до +28 градусов, прохладнее море у Кирилловки и Геническа - +26.

На берегах Черного моря так же ясно и невыносимая жара, температура воды не уступает Азовскому морю: в Евпатории море прогрелось до +27 градусов, что на градус больше, чем вчера, возле Одессы также на градус больше: +28, а вот температура воды возле Николаева бьет все рекорды: сегодня здесь зафиксировали +29 градусов.

Ранее «Главред» сообщал, что с 9 августа в Украине начнет холодать и температура снизится до 10 градусов, пройдут ливни и будут грозы.

фото: poetryclub.com.ua

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