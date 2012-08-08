Выросло число пострадавших от массового отравления на Львовщине

{1-} Число людей, пострадавших от массового отравления во Львовской области, возросло и составило уже 43 человека, в том числе 6 детей. Они госпитализированы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» в инфекционное отделение Бродовской ЦРБ.

Такой была статистика по состоянию на 16.00 7 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает «Интерфакс-Украина».

Все пострадавшие 4 августа были на свадьбе в с. Заболотцы Бродивского района.

Состояние пациентов в момент госпитализации оценивался как средней тяжести. После лечения их состояние стабилизировалось, наблюдается положительная динамика течения болезни. Все больные обеспечены медикаментами и диетическим питанием в полном объеме.

Для лабораторных исследований отобрано 15 проб пищевых продуктов, которые употреблялись на свадьбе, 30 смывов из объектов окружающей среды, одна проба питьевой воды из колодца. Для возможного выявления новых больных проводятся подворные обходы, осуществляется комплекс клинико-лабораторных обследований.

Ранее «Главред» сообщал, что по состоянию на утро 7 августа во Львовской области с диагнозом «пищевое отравление» госпитализированы 39 человек, в том числе 5 детей и 2 граждан Польши, которые праздновали свадьбу в с. Заболотцы и употребляли блюда домашнего приготовления.

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