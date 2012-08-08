В Херсонской области загорелся автобус с пассажирами

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Во вторник утром, 7 августа, возле села Новофедоровка Херсонской области сгорел автобус МАN, который двигался по маршруту «Бердичев – Железный порт».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в Херсонской области.

На 44 километре автотрассы Херсон – Железный порт водитель заметил задымление из-под транспортного средства. Пассажиры оперативно покинули салон автобуса.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На данный момент причина возгорания, а также размер причиненного ущерба устанавливаются.

Напомним, ранее на 34-м километре Новообуховской трассы загорелся автобус сообщением «Киев-Кировоград».

фото: kharkovforum.com

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