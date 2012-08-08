В Херсонской области загорелся автобус с пассажирами

{1-}
Во вторник утром, 7 августа, возле села Новофедоровка Херсонской области сгорел автобус МАN, который двигался по маршруту «Бердичев – Железный порт».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в Херсонской области.
На 44 километре автотрассы Херсон – Железный порт водитель заметил задымление из-под транспортного средства. Пассажиры оперативно покинули салон автобуса.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
На данный момент причина возгорания, а также размер причиненного ущерба устанавливаются.
Напомним, ранее на 34-м километре Новообуховской трассы загорелся автобус сообщением «Киев-Кировоград».
фото: kharkovforum.com
Новости по теме:
Опубликованы фото и видео пожара в киевской маршрутке
В Киеве маршрутка разбила две иномарки
На Херсонщине наркоман взял в заложники пассажиров маршрутки