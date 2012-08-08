Еще двое украинцев «пролетели» мимо олимпийских медалей

{1-} На проходящей в Лондоне Олимпиаде еще двое украинцев выбыли из соревнований. Так, Анна Скидан не прошла квалификацию в метании молота, а Сергей Лебидь (на фото) показал низкий результат в беге на 5000 метров.

Скидан метнула снаряд на 68,50м, а проходным стал результат 73 м, а не попавший в финал Лебидь показал показал всего лишь 18-е время (13:53.15) в забеге, сообщает сайт НОК Украины.

На дистанции 800 м среди женщин единственной представительницей в следующем круге станет Наталия Лупу, которая выиграла свой забег со временем 2:08.35.

Кроме того, начались двухдневные соревнования по многоборью среди мужчин. Алексей Касьянов в беге на 100 м показал лучшее свое время в сезоне - 10.56 сек, в прыжках в длину его результат составляет - 7.55 м.

На данный момент наш спортсмен держится в четверке лучших.

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фото: noc-ukr.org

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