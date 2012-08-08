"Днепр" отучит своих фанатов материться

{1-} Днепропетровский «Днепр» примет радикальные меры, чтобы искоренить матерные речевки болельщиков во время футбольных матчей.

Об этом заявил президент клуба Игорь Коломойский, передает ТСН-Проспорт.

«Очень плохо отношусь к этому. Поговорил со Стеценко (гендиректор «Днепра» Андрей Стеценко - прим.ред.), что нужно провести воспитательные беседы», - подчеркнул президент «Днепра».

«Если не подействует, то все их секторы любимые мы освободим. Сделаем профилактику на пару матчей и не будем продавать туда билеты», - сказал Коломойский.

Он убежден, болельщики должны понимать, что на футбол ходит не только молодежь, но и люди с семьями.

«И то, что они кричат, проявляет неуважение к самим себе», - резюмировал Коломойский.

Фото:fcdnipro.ua

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