"Днепр" отучит своих фанатов материться

{1-} Днепропетровский «Днепр» примет радикальные меры, чтобы искоренить матерные речевки болельщиков во время футбольных матчей.
Об этом заявил президент клуба Игорь Коломойский, передает ТСН-Проспорт.
«Очень плохо отношусь к этому. Поговорил со Стеценко (гендиректор «Днепра» Андрей Стеценко - прим.ред.), что нужно провести воспитательные беседы», - подчеркнул президент «Днепра».
«Если не подействует, то все их секторы любимые мы освободим. Сделаем профилактику на пару матчей и не будем продавать туда билеты», - сказал Коломойский.
Он убежден, болельщики должны понимать, что на футбол ходит не только молодежь, но и люди с семьями.
«И то, что они кричат, проявляет неуважение к самим себе», - резюмировал Коломойский.
Фото:fcdnipro.ua
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