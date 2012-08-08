Олимпиада-2012: в 1/4 финала по вольной борьбе пробились две украинки

{1-} На Олимпиаде в Лондоне обе украинские спортсменки - Ирина Марлени и Юлия Остапчук - вышли в четвертьфинал турнира по вольной борьбе.

Как сообщает официальный сайт Игр-2012, в четвертьфинале Мерлени предстоит схватка с венесуэльской спортсменкой Майелис Есенией Карипой-Кастильйо.

Юлия Остапчук за выход в полуфинал поборется с чемпионкой Европы-2011, россиянкой Любовью Волосовой.

Отметим, что в поединках 1/8 финала Мерлени со счетом 3:1 победила кореянку Ким Хунгджу, а Остапчук всухую одолела венгерскую спортсменку Марианну Састин - 3:0.

Четвертьфинал Мерлени начнется в 16-20, а поединок Остапчук - в 17-00 по Киеву.

фото: sport-express.ua

Новости по теме:

Олимпиада-2012: «украинское» расписание на сегодня

Украинские пловцы пожаловались на рваные костюмы и нехватку денег

Дневник Олимпиады. Третье золото и шестая бронза Украины

Боксер гарантировал Украине еще одну олимпийскую медаль