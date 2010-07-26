В США из-за прорыва дамбы продолжается эвакуация населения

Из-за ливней, которые шли последние несколько дней в американском штате Айова, прорвало дамбу на реке Макуокета (Maquoketa). Власти проводят эвакуацию нескольких тысяч человек, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг» со ссылкой на местные СМИ. По данным управляющего дамбой, количество воды, поступающей из озера Дели (Delhi) в реку из-за прорыва дамбы может угрожать населенным пунктам, которые расположены вблизи дамбы, передают местные телеканалы. В первую очередь были эвакуированы жители небольшого городка Хопкинтон (Hopkinton), в котором проживает около 700 человек, а также жителей города Монтиселло (Monticello), население которого составляет около 4 тысяч человек. Власти оценивают общее число пострадавших от наводнений в 8 тысяч человек, разрушен мост через реку, на которой находится плотина; раненых и погибших нет. За прошедшие сутки в регионе выпало почти 40 сантиметров осадков, что является месячной нормой. Напомним, в начале мая от сильного наводнения пострадали южные штаты США, погибли 23 человека.