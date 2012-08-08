Олимпиада-2012: Мерлени вышла в полуфинал по вольной борьбе

{1-} На Олимпийских играх в Лондоне украинка Ирина Мерлени вышла в полуфинал турнира по вольной борьбе.

Четвертьфиналь Мерлени-Карипа-Кастильо продолжался меньше минуты: украинка на первых секундах провела туше и затем дожала соперницу на удержании.

Судьи решили сразу же отдать победу украинке - 5:0.

За выход в финал Ирина Мерлени поборется с одной из самых принципиальных соперниц – бывшей украинкой Марией Стадник, которая выступает под флагом Азербайджана.

В своем четвертьфинале Стадник победила представительницу Польши со счетом 3-1.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в 1/4 финала Олимпиады пробилась также Юлия Остапчук. Ее поединок с россиянкой Любовью Волосовой начнется в 17:00 по Киеву.

фото: sport-express.ua

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