Украинцев обяжут пристегиваться в автобусах

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Министерство инфраструктуры Украины в ближайшее время обяжет владельцев автобусов оборудовать транспорт ремнями безопасности для пассажиров.

Об этом на брифинге 8 августа заявил первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня мы уже не сертифицируем новые автобусы украинского производства, если они не оборудованы ремнями безопасности для пассажиров», – сказал он.

Ефименко добавил, что в ближайшее время работникам Укртрансинспекции предоставят право останавливать коммерческий транспорт. Для этого планируется обустроить специальные стационарные пункты контроля. Таким образом, специалисты смогут проверять соблюдение водителем автотранспортного законодательства: наличие лицензии, тахографов, ремней безопасности и т.д.

Напомним, премьер-министр Николай Азаров считает, что в Украине необходимо на законодательном уровне уравнять фиксацию нарушений на дорогах водителями и представителями закона.

фото: auto.ria.ua

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