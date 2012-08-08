Вольная борьба на Олимпиаде-2012: украинки борются только за "бронзу"

{1-} Украинка Ирина Мерлени в полуфинале борцовского турнира Олимпиады-2012 в Лондоне уступила Марие Стадник, выступающей за Азербайджан, но продолжит бороться за «бронзу».

Вольная борьба. Весовая категория до 48 кг. Женщины

Ирина Мерлени (Украина) - Мария Стадник (Азербайджан) - 0:3 (0:1, 0:3)

У Ирины Мерлени впереди поединок за бронзу – с одной из победительниц утешительного турнира претенденток.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в 1/4 финала Ирина Мерлени красиво одолела соперницу из Венесуэлы Майелис Есению Карипу Кастильо.

Еще одна украинка, Юлия Остапчук, в четвертьфинале борцовского турнира уступила россиянке Любови Волосовой, но также поборется за бронзу.

Первый раунд закончился минимальной победой россиянки - 1:0.

Во втором раунде опытная Волосова набрала два балла и перешла к обороне, а украинке удалось набрать всего один балл.

Вольная борьба. Весовая категория до 63 кг. Женщины

Любовь Волосова (Россия) - Юлия Остапчук (Украина) - 3:1 (1:0, 2:1)

У Юлии Остапчук еще будет шанс на бронзовую медаль – впереди поединок в утешительном турнире.

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