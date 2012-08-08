В России за победу на Олимпиаде борец получил миллион долларов

{1-} Губернатор Челябинской области сегодня, 8 августа, вручил 30 миллионов рублей (миллион долларов США - прим.ред.) дзюдоисту Мансуру Исаеву, выигравшему золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне.

Об этом сообщает ВВС.

В ходе церемонии губернатор Михаил Юревич подчеркнул, что эти деньги выделили спонсоры, в числе которых – областная федерация дзюдо.

«Предприниматели и правительство делают все возможное, чтобы спортсмены были окружены вниманием», – заявил Юревич.

В то же время, российский дзюдоист Кирилл Денисов, проигравший схватку за бронзу, получил подарок от министерства спорта Челябинской области – возможность провести свадебное путешествие «в любой стране мира».

Фото: sovsport.ru

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