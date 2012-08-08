В Харькове ураган вырывал деревья и обрывал провода

{1-} Сильный ветер с дождем в Харькове сегодня, 8 августа, создал множество проблем жителям города: на улицах лежат поваленные деревья.
Об этом сообщают «Комментарии».
В настоящий момент коммунальные службы «Харьковзеленстроя» расчищают улицы.
Службы электросети города получили несколько заявок про оборванные провода сетей внешнего освещения.
Напомним, как сообщал «Главред» 1 августа в Черноморском районе Крыма в результате сильного ливня произошло подтопление дождевыми потоками 112 частных жилых домов. Уровень воды после ливня в подтопленных домах достигал от 0,2 до 1 м.
Фото, видео: Харьков.Комментарии
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