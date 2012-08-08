Мерлени проиграла поединок за бронзу Олимпиады

На Олимпийских играх в Лондоне Ирина Мерлени проиграла схватку за бронзовую медаль спортсменке из США Клариссе Киоко Мэй Лин Чун со счетом 4:0.

Таким образом, сборная Украины осталась без медалей в женской вольной борьбе, поскольку ранее вторая наша спортсмена – Юлия Остапчук, проиграв в четвертьфинале, не смогла пробиться в «бронзовый» поединок.

Кларисса Киоко Мэй Лин Чун (США) - Ирина Мерлени (Украина) - 4:0 (1:0, 3:0)

Напомним, в полуфинале чемпионка Афин-2004 и серебряная медалистка Пекина-2008 Ирина Мерлени уступила представительнице Азербайджана экс-украинке Марие Стадник.

Фото: london2012.com

Новости по теме:

Вольная борьба на Олимпиаде-2012: украинки борются только за "бронзу"

Олимпиада-2012: Мерлени вышла в полуфинал по вольной борьбе

Олимпиада-2012: в 1/4 финала по вольной борьбе пробились две украинки

В России за победу на Олимпиаде борец получил миллион долларов