После трагедии в Дуйсбурге Love Parade больше не состоится

В Германии в городе Дуйсбург после трагедии на крупнейшим фестивале музыки техно – Love Parade - объявлено о прекращении проведения таких шоу в будущем. Об этом заявили организаторы парада. По словам руководителя организации, проводившей в Германии «Парады любви», Райнера Шаллера, «из уважения к памяти жертв, их семьям и друзьям мы решили больше не проводить наш парад», сообщает Радио «Свобода». Также участвовавший в пресс-конференции руководитель полиции Дуйсбурга Детлев фон Шмелинг заявил: «Ответ на вопрос, кто виноват или, точнее, что привело к скоплению людей, ставшему причиной трагедии, - такой ответ сегодня невозможен. Этим занимается следствие. А мы не то чтобы не хотим высказывать версии о причинах, а просто не имеем на это права». Прокуратура Дуйсбурга продолжает расследование причин трагедии. С собственным иском против организаторов праздника в прокуратуру обратился один из сотрудников пожарной охраны города, который, по его словам, предупреждал о ненадежности и опасности как раз того места, где произошли трагические события. Как сообщалось ранее, 24 июля в результате возникшей давки на фестивале погибли, по уточненным данным, не менее 19 человек, и 342 получили травмы. Единственный проход на территорию фестиваля вел через туннель, где из-за скопления людей началась давка.