Президент «Арсенала» пообещал 100 тысяч долларов за каждый гол «Муре»

{1-} Президент киевского «Арсенала» пообещал своим подопечным солидную премию за каждый мяч в ворота словенской команды «Мура-05» в ответном матче Лиги Европы.

За каждый забитый гол в третьем квалифай-раунде Вадим Рабинович выплатит футболистам своей команды по 100 тысяч долларов, передают «Комментарии».

Насколько действенной окажется такая мотивация станет известно уже вечером 10 августа.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в первом матче отбора Лиги Европы «Арсенал» обыграл «Муру» со счетом 3:0, однако за киевлян в том матче выступал Эрик Матуку, который не отбыл дисквалификацию, заработанную во время выступлений за бельгийский Генк.

За это УЕФА присудило «Арсеналу» техническое поражение со счетом 0:3. Следовательно, чтобы выйти в следующий раунд, киевлянам необходимо забивать не менее трех мячей, не пропуская при этом в свои ворота.

Фото: ФК Арсенал Киев

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