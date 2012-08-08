Станция метро "Крещатик" заминирована - очевидец

{1-} Станция метро «Крещатик» в Киеве заминирована.

Об этом со ссылкой на слова очевидца передает НБН.

«С 22:10 станцию метро закрыли на неопределенный срок. Как мне объяснила работник метрополитена, это было сделано в связи с тем, что станцию заминировали», – сообщил он.

При этом очевидец подчеркнул, что станцию закрыли и на вход, и на выход. Движение поездов при этом не прекращалось.

Пассажиров не эвакуировали, никаких объявлений не прозвучало. Также очевидец уточнил, что на станции работают кинологи.

Другой свидетель рассказал, что на входе в помещение станции метро с улицы Крещатик стоит милицейское оцепление.

Официальных комментариев в Киевском метрополитене получить не удалось.

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