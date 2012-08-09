Вагоны с углем таранили пассажирский поезд, есть пострадавшие

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На Луганщине отцепившиеся от грузового состава вагоны с углем столкнулись с дизель-поездом местного сообщения Дебальцево–Довжанский. В результате аварии пострадали пассажиры и проводник дизель-поезда.

По данным пресс-службы МЧС авария произошла в 21.10 8 августа. Жертв нет. В результате происшествия пострадали семь человек, из которых трое (один в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней степени тяжести) госпитализированы в Перевальскую центральную райбольницу.

С рельс сошли три грузовых вагона, повреждены локомотив и вагон дизель-поезда. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Проводятся работы по отгрузке угля и постановке вагонов на рельсы. К работам привлечен восстановительный поезд Донецкой железной дороги.

Как ранее писал Главред, 7 августа не смог выйти в рейс скоростной поезд Hyundai сообщением «Львов – Киев».

Пассажиров электропоезда номер 170Л «Интерсити+» пересадили на состав более низкой классификации «региональный экспресс», в вагоны купейного типа с сидячими местами.

«Поезд опоздал в Киев приблизительно на два часа. Пассажирам будет возвращена разница стоимости проезда», - заявили в «Укрзалізниці».

Представители ведомства уточнили, что инцидент произошел по техническим причинам.

фото: mns.gov.ua

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