По всей Украине объявлено штормовое предупреждение

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МЧС объявило штормовое предупреждение по всей территории страны.

По прогнозам Гидрометцентра МЧС Украины 9 августа ожидаются сложные погодные условия.

В южных и восточных регионах страны, в частности, в Днепропетровской области и Автономной Республике Крым – сильные осадки, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, в период с 9 по 11 августа, по всей стране, кроме западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее писал Главред, 8 августа по Харьковщине пронесся ураган. Сильный ветер с дождем создал множество проблем в Харькове: на улицах повалило деревья. Службы электросети города получили несколько заявок про оборванные провода сетей внешнего освещения.

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