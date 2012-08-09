Олимпиада-2012: еще два украинских боксера вышли в полуфинал

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На Олимпийских играх в Лондоне двое украинских боксеров Денис Беринчик и Александр Гвоздик прошли в полуфинал соревнований.

В четвертьфинальном поединке в весовой категории 64 кг Беринчик победил австралийца Джеффри Хорна со счетом 21:13, сообщает ТСН.

В полуфинале украинский боксер встретится с представителем Монголии Мункх-Эрденом Уранхимегом.

Второй украинский боксер Александр Гвоздик в 1/4 финала в весовой категории до 81 кг одержал победу со счетом 19:17 над Абделхафидом Бенчаблой из Алжира.

Следующим соперником Гвоздика станет представитель Казахстана Адилбек Ниязимбетов. Бой состоится 10 августа в 23:59 по киевскому времени.

Таким образом, пятеро украинских боксеров – Василий Ломаченко, Александр Усик, Тарас Шелестюк, Денис Беринчик и Александр Гвоздик – прошли в финалы, что гарантирует Украине как минимум бронзовые награды.

фото: sport-express.ua

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