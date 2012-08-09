Умер выдающийся русский режиссер Петр Фоменко

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Знаменитый российский режиссер Петр Фоменко скончался в ночь на 9 августа в Москве на 81-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию театра "Мастерская Петра Фоменко".

Петр Фоменко – режиссер театра и кино, педагог, возглавлял Московский театр "Мастерская Петра Фоменко" с 1993 года по настоящее время. Он создал более 60 постановок в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси и других городов. Многие из его спектаклей удостаивались высоких наград.

Петр Фоменко родился 13 июля 1932 года в Москве. В 1961 году закончил режиссерский факультет ГИТИСа.

Первый спектакль поставил 1958 году. С 1972 по 1981 годы работал в Ленинградском театре комедии. Также работал в театре имени Маяковского, в театре Вахтангова. В 1993 году создал и возглавил московский театр "Мастерская Петра Фоменко".

Он – неоднократный лауреат премий "Хрустальная Турандот" и "Золотая маска". В 2012 году П.Фоменко стал лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в театральное искусство".

Режиссер награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III,II степени.

Фото: facebook.com

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