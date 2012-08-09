Завтра в Украине прохладно и дождливо

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В пятницу, 10 августа, в Киеве и области ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура ночью 11-13 градусов, днем 24-25. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью и днем местами кратковременный дождь. Температура ночью снизится до 10-13 градусов, днем до 19-24, в Карпатах до 16-18. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщает ТСН.

В северных областях ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди. Температура снизится ночью до 11-13 градусов, днем до 21-25. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью и днем без осадков, лишь в Винницкой области местами кратковременный дождь. Температура снизится ночью до 12-16 градусов, днем до 24-28. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем в Донецкой и Луганской областях местами кратковременные дожди. Температура ночью 14-20, днем 26-29 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью в Запорожской области местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью 16-24 градуса, днем 27-31. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, МЧС объявило штормовое предупреждение по всей территории страны.

фото: comments.ua

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