Наш легкоатлет вышел в финал Олимпиады

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Украинский копьеметатель Александр Пятница прошел в финал на Олимпиаде в Лондоне.

Пятница метнул копье на 82.72 м, что гарантировало ему место в следующем раунде соревнований, сообщает НОК Украины.

В то же время украинец Роман Авраменко с результатом в 80.06 м выбыл из соревнований.

Напомним, в тринадцатый день ХХХ Олимпиады в Лондоне определят победителей и призеров Игр-2012 в 23-х видах олимпийской программы. Украинцы примут участие в розыгрыше шести комплектов наград.

За медали будут бороться представительницы женской борьбы Татьяна Лазарева (55 кг) и Екатерина Бурмистрова (72 кг), Инна Осипенко-Радомская (гребля на байдарке-одиночке, 500 метров), Алексей Касьянов (легкая атлетика, десятиборье), Юлия Прокопчук (прыжки в воду, 10-метровая вышка) и Ольга Береснева (плавание в открытой воде, марафон, 10 км).

Без участия наших спортсменов пройдут финалы в конном спорте, женском боксе, тхеквондо, парусном спорте, футболе (женщины), водном поло (женщины) и пляжном волейболе (мужчины).

Кроме финалов, 9 августа состоятся многочисленные квалификационные соревнования.

Как ранее писал Главред, украинские боксеры Денис Беринчик и Александр Гвоздик прошли в полуфинал соревнований Олимпиады.

В четвертьфинальном поединке в весовой категории 64 кг Беринчик победил австралийца Джеффри Хорна со счетом 21:13. В полуфинале украинский боксер встретится с представителем Монголии Мункх-Эрденом Уранхимегом.

Второй украинский боксер Александр Гвоздик в 1/4 финала в весовой категории до 81 кг одержал победу со счетом 19:17 над Абделхафидом Бенчаблой из Алжира. Следующим соперником Гвоздика станет представитель Казахстана Адилбек Ниязимбетов. Бой состоится 10 августа в 23:59 по киевскому времени.

фото: noc-ukr.org

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