В Одессе большинство первоклашек пойдут в украинские классы

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В Одессе большинство родителей, отправляющих детей в первые классы, выбирают украинский язык обучения.

Об этом на пресс-конференции 9 августа сообщила заместитель начальника Управления образования Одесского горсовета Виктория Ищенко, информирует УНИАН.

По данным управления, 52% родителей написали заявления, в которых высказались, чтобы их детей обучали на государственном языке, а 48% выбрали для своих детей русский язык обучения.

В этой связи Ищенко отметила, что первые классы формировались в 2012 году по выбранным родителями языкам обучения (русский или украинский) согласно принятой Одесским горсоветом «Программой сохранения и развития русского языка на период с 2011 по 2015 годы».

В то же время, чиновник сообщила, что количество русскоязычных классов в текущем году, по сравнению с прошлым годом, возросло: 1 сентября будет открыто 33 таких класса, а в 2011 году их было 26.

«Русских классов не будет только в украинской гимназии №7, - констатировала Ищенко, - поскольку совет гимназии проголосовал за соблюдение Устава учебного заведения и отказался обучать детей этому языку».

Как ранее писал Главред, Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник считает, что в Киеве плохо обеспечены "образовательные потребности представителей нацменьшинств" и предлагает сделать новую столичную гимназию русской.

Об этом говорится в письме министра к главе Киевской горгосадминистрации Александру Попову.

"Учитывая то, что в следующем году запланированы государственные мероприятия по случаю 1025-летия создания первой школы в древнем Киеве, предлагаем создать гимназию "Киевская Русь" с углубленным изучением русского языка, а также истории и культуры славянских народов", - говорится в письме.

фото: picma.ru

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