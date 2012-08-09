В Молдове автобус сорвался с обрыва: 11 погибших, десятки пострадавших

Одиннадцать человек погибли и более 30 ранены в результате аварии автобуса в Молдове.

Автобус марки "Мерседес", который следовал 9 августа из села Новые Морены в районный центр Унгены, перевернулся и упал с обрыва, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МВД Молдавии Евгений Оникэ.

"В утренний час автобус был переполнен. Восемь человек погибло на месте, еще двое скончались по пути в больницу. Ранено более 30 человек, 25 из них госпитализированы в районную больницу города Унгены", – сказал Оникэ.

Позже появилось сообщение о смерти еще одного пострадавшего.

"Полиция проводит расследование. На асфальте никаких следов торможения, хотя автобус двигался на высокой скорости. Либо отказала тормозная система, либо водитель отвлекся и не заметил поворота перед обрывом. Уточнить детали будет непросто, так как водитель автобуса также погиб", - добавил он.

Как ранее писал Главред, утром 9 августа на въезде в Симферополь автобус "Мерседес" столкнулся с грузовиком "Газель". Пострадали 17 человек, из них двое – дети.

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