Опубликованы фото, видео страшного ДТП под Симферополем: пострадали 17 человек

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В Крыму, на въезде в Симферополь микроавтобус «Мерседес-Спринтер» столкнулся с грузовым автомобилем «Газель».

По данным МЧС ДТП произошло ранним утром 9 августа на 11-м километре трассы Симферополь–Харьков.

В результате аварии пострадали 17 человек, из низ двое – дети.

Спасателям пришлось деблокировали пострадавших с помощью гидравлического инструмента. Людям оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в скорой помощи к месту госпитализации.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Симферополя: й3 человек – в 6-ю городскую больницу Симферополя, 2 человека – в ЦРКБ Симферопольского района и 2 ребенка – в республиканскую детскую клиническую больницу.

По предварительной информации, микроавтобус «Мерседес» следовал из Полтавской области в Крым, в его салоне находилось 16 человек (15 пассажиров и водитель). В направлении Симферополя двигался и грузовой автомобиль «Газель-33021» (в салоне находился водитель и пассажир), с грузом мяса.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия, работает следственно-оперативная группа.

Как ранее писал Главред, 2 августа вечером на трассе Симферополь–Ялта произошло серьезное ДТП. Рядом с водохранилищем на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом.

фото: crimea.mns.gov.ua/

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