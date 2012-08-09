Обнародована программа празднования Дня независимости в Киеве

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Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов подписал распоряжение КГГА, которым утвердил программу мероприятий, посвященных Дню государственного флага Украины и 21-й годовщины независимости Украины.

Согласно документу, празднования начнутся уже 14 августа. Именно в этот день стартует ежегодная общегосударственная выставочная акция «Красочная Украина» на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Продлится акция до 17 августа, сообщает пресс-служба Киевской администрации.

22 августа в столице свои двери откроют сразу два музея – Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7) и Музей шестидесятников (ул. Олеся Гончара, 33-А). В этот же день в помещении городской администрации состоится городской конкурс творческих работ «Украина – государство мое».

23 августа город будет отмечать День государственного флага – в столице состоится церемония поднятия государственного флага Президентом Украины Виктором Януковичем. Сине-желтые флаги торжественно поднимут на мачтах, ​​возле здания КГГА и районных в городе Киеве государственных администраций. По традиции в этот день паспорта получат юные киевляне, которым исполнится 16 лет.

24 августа при участии руководства государства и города состоятся церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и Владимиру Великому. Также в этот день цветы возложат к памятникам выдающимся деятелям украинского государства в районах города, а в храмах столицы пройдут молебны за Украину и украинский народ.

На улице Крещатик 24 августа с утра будут проходить разнообразные соревнования, конкурсы и концерты.

В частности, с 10:00 до 19:00 продлится второй всеукраинский чемпионат по баскетболу 3х3 «Украинская стритбольная лига 2012».

С 11:00 до 18:00 здесь пройдут показательные спортивные выступления по роллер-сламу, по авто-мото триалу, конкурс «гонки на офисных стульях», мастер-класс по паркуру, катание на роликах и скейте и т.д. Будет работать и зона граффити.

В 11:00 начнется акция «Ярмарка интеллектуального капитала», а также презентация деятельности молодежных общественных организаций, а в 12:00 – спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Кроме того, гуляя по Крещатику киевляне и гости столицы смогут послушать показательные выступления ди-джеев, принять участие в мастер-классах по современному танцу, конкурсах, викторинах и т.п.

В 14:30 на Крещатике стартует спортивный фестиваль «Веселые старты на роликах». Продолжится празднование здесь до 21:00.

На Европейской площади с 10:00 до 22:00 зрителям представят концертную программу «В песне славим Отечество». На Майдане Независимости 23 и 24 августа пройдет Всеукраинский фестиваль мороженого.

Карнавальное действо «Парад вышиванок 2012» стартует в 12:00 на Майдане Незалежности. Финиширует парад на Певческом поле, где с 16:00 до 21:00 продлится праздничный концерт по случаю 21-й годовщины независимости Украины.

Порадует программа празднования и поклонников классического искусства – на Софийской площади в 19:00 начнется гала-концерт классической музыки в рамках художественного проекта «Тебе, независимая Родина!».

На Майдане Незалежности концертная программа начнется с 11:00 и продолжится до 22:00. Завершится праздник грандиозным фейерверком в честь независимости Украины.

Празднования пройдут не только в центре города. Концертные программы, конкурсы и другие культурно-развлекательные мероприятия пройдут во всех районах столицы.

В Национальном музее украинского народного декоративного искусства 24 августа в 12:00 начнется музейный праздник, который продлится до 21:00.

В Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» с 24 по 26 августа пройдет ярмарка народных мастеров, а в Печерском ландшафтном парке с 24 августа по 9 сентября состоится 57-я ежегодная городская выставка цветов. В этом году темой цветочных композиций будут «Мелодии украинских сказок».

Кроме того в течение августа в городе пройдут конкурсы детского рисунка, выставки художественных работ, посвященных Дню государственного флага Украины и 21-й годовщине независимости Украины. В образовательных учреждениях пройдут лекции, научные чтения, тематические беседы и т.д. В кинотеатрах столицы будут транслировать фильмы об истории становления украинского государства. В Государственном архиве Киева состоится выставка архивных документов на тему Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года.

фото: kievcity.gov.ua

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