Украина завоевала первое олимпийское «серебро»

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На соревнованиях по гребле на байдарках и каное на 500 метров олимпийская чемпионка Пекина-2008 Инна Осипенко-Радомская финишировала второй и принесла Украине первую серебряную медаль.

В предварительном заезде украинка заняла лишь четвёртое место из шести участниц, сообщает Спортобоз.

Впрочем, принципиальной разницы этот результат не имел, поскольку все участницы квалификации, за исключением одной худшей по времени, выходили в полуфинал. Зато во втором заезде Олимпиады Инна уже полностью контролировала ситуацию на дорожке и, захватив лидерство со старта. Затем позволила себе расслабиться и финишировала второй вслед за южноафриканкой Бриджитт Хартли.

В финальной гонке Инна всю гонку держалась на лидерской позиции, однако на финише уступила первое место венгерской сопернице Дануте Козак.

Как ранее писал Главред, 1 августа победу в академической гребле завоевала женская четверка. Олимпийскими чемпионками стали Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко.



Это было второе золото в копилке сборной Украины на XXX Олимпийских Играх. Эта награда высшей пробы стала первой в истории украинской академической гребли.

фото: sport.obozrevatel.com/

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