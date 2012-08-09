Под Черниговом разбился самолет, пилот погиб

{1-}

На Черниговщине во время химобработки сельхозугодий разбился сельскохозяйственный самолет Z-37

Как сообщает пресс-служба МЧС, при катастрофе погиб пилот самолета.

Авиакатастрофа произошла в 9.30 9 августа во время проведения химической обработки сельскохозяйственных угодий ООО "Артания-Агро".

Причина падения устанавливается следственно-оперативной группой Борзнянского ГО УМВД Украины в области. Проверку по факту аварии осуществляют соответствующие следственные органы.

Как ранее писал Главред, в июле неподалеку с. Руский Мочар Великоберезнянского района на Закарпатье в горной местности упал легкомоторный самолет "Diamond DA-42" Госпогранслужбы. Погибли 3 человека.

К аварийно-спасательным работам привлекались 480 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 90 человек, 13 единиц техники и вертолет МИ-8.

фото: airspot.ru

Новости по теме:

В Германии разбился самолет, погибли 4 человека

На Закарпатье разбился самолет с пограничниками, 3 человека погибли

Российский самолет загорелся в чешском аэропорту, пострадали шесть человек