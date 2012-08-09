Чарр приедет к Кличко на танке со стразами

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Организаторы боя между чемпионом мира по боксу по версии WBC Виталием Кличко и немецким боксером Мануэлем Чарром, который состоится 8 сентября на арене СК «Олимпийский» в Москве, обещают превратить поединок в грандиозное шоу.

Об этом «Известиям» рассказал режиссер-постановщик Андрей Сычев, который занимается организацией этого события.

«Это будет невероятное событие, которое требует самого высокого уровня подготовки. Будет множество сюрпризов. Так, например, Чарр любит называть себя «бриллиантовым мальчиком» и «немецким танком». И мы решили, обставить его выход на ринг соответствующим образом – он появится перед зрителями на фоне небольшого танка, усыпанного стразами», – рассказал Сычев.

По его словам, когда немецкий боксер появится на ринге, этот танк выстрелит пиротехническим залпом в сторону выхода Кличко, что должно символизировать собой атаку на украинского чемпиона.

«Что касается Виталия, то его выход будет еще более потрясающим: на специальной платформе он пролетит над зрительным залом на высоте около десяти метров и спустится недалеко от ринга – уверен, такого выхода не было еще ни у одного боксера», – подчеркнул режиссер-постановщик.

Напомним, ранее Виталий Кличко объяснил, почему бой с Мануэлем Чарром состоится не на киевском НСК «Олимпийский».

фото: izvestia.ru

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