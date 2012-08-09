Экспертиза подтверждает невиновность одного из обвиняемых по делу Макар

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В Николаеве продолжается судебное заседание по делу зверски изнасилованной Оксаны Макар, скончавшейся через 20 дней после надругательства. Мать одного из обвиняемых уверяет, что ее сын не насиловал Оксану.

Во время перерыва в заседании мать одного из обвиняемых Лариса Погосян заявила журналистам, что по данным экспертизы спермы ее сына Артема Погосяна в теле погибшей не обнаружено, сообщают svit24.net.

"Я полностью ознакомилась с результатами ДНК экспертизы, и там все предельно ясно указано, что спермы Артема Погосяна в теле Оксаны Макар не выявлено", - сообщила Лариса Погосян.

Заседание 9 августа проходит в закрытом режиме, поскольку рассматриваются подробности интимного характера.

На данный момент в суде в закрытом режиме продолжается исследование специальных судебно-медицинских экспертиз, которые связанные с убийством и изнасилованием Оксаны Макар. Корреспондентов попросили выйти из зала суда. Судебный процесс продолжается.

Как ранее писал Главред, Лариса Погосян не верит в виновность своего сына и продолжает надеяться на справедливое решение суда.

По ее словам, об обстоятельствах трагедии ей рассказал сын.

«Клялся, что не имел с Оксаной Макар никакого полового контакта. Собственно, это показала и экспертиза - никаких следов спермы Погосяна, что и было оглашено при зачитывании обвинительного заключения. Почему тогда с Артема в ходе судебного следствия не было снято обвинение в изнасиловании? Что касается соучастия... Он поверил в то, что человек, задушивший девушку (Краснощек), может убить и его, если он не поможет ему скрыть следы преступления. Тот ему угрожал. Артем говорил, что он и Максим при удушении не присутствовали: сидели в кухне», – рассказала мать.

фото: novosti-n.mk.ua/

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