В Киеве начался захват кинотеатра «Флоренция» - директор кинотеатра

Час назад к столичному кинотеатру «Флоренция» подъехала группа коротко стриженных молодых людей, которые оцепили кинотеатр и вывезли одного из его сотрудников в наручниках в неизвестном направлении. Об этом сообщил директор кинотеатра Геннадий Шевчук.

По словам Шевчука, исчез либо главный инженер, либо заместитель директора, – с ними сейчас нет связи.

При этом, по словам Геннадия Шевчука, оцепившие кинотеатр люди блокируют его от других сотрудников и посетителей.

«Флоренция», расположенная на жилмассиве Троещина, является муниципальным кинотеатром. Напомним, ранее СМИ уже сообщали о том, что ряд кинотеатров, находящихся в муниципальной собственности Киева, может ожидать приватизация. Как утверждал депутат Киевсовета Александр Бригинец, городская власть собирается вывести из собственности города кинотеатры «Лейпциг», «Ленинград», «Россия», «Флоренция», «Экран» и «Молодежный».

При этом директорам театров якобы указывали на необходимость увольнения.

Сами директора учреждений были убеждены - их собирались уволить, чтобы облегчить получение больших доходов от кинотеатров.

«Условия, которые нам выдвинули в ГУ культуры, иначе как драконовскими назвать нельзя, - отмечал тогда Геннадий Шевчук. - Чтобы выполнить их, придется существенно поднять цены на билеты, а поскольку мы не сможем конкурировать с коммерческими кинотеатрами, то в случае поднятия цен потеряем место на рынке, ведь низкие цены обеспечивают нам большую и постоянную аудиторию».