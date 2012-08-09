Мать Оксаны Макар пришла на суд в синяках

{1-} В четверг, 9 августа, в Центральном районном суде Николаева продолжилось слушание дела об убийстве и изнасиловании Оксаны Макар. Мать погибшей девушки - Татьяна Суровицкая, которая, по заявлению адвокатов, была в санатории, пришла в суд с синяками на руках.

Во время перерыва Суровицкая заявила журналистам, что сфальсифицированы документы, протоколы о том, что Макар занималась проституцией, сообщают Подробности.mk.

«На счет проституции - это все сфабриковано», - заявила она.

Суровицкая также рассказала, что третий раз после гибели ей снилась Оксана.

По словам женщины, дочь явилась как знак - ребенок с одной ручкой.

Суровицкая и ее адвокаты уверены, что в любом случае все трое подсудимых будут отвечать за те преступления, которые им вменяли изначально.

«Вы увидите, что будет самый суровый приговор, я в это верила с первой секунды. Я буду бороться до конца, а конец наступит в конце августа. Все получат пожизненное», - уверена Суровицкая.

Ранее «Главред» сообщал, что Макар неоднократно привлекали к админответственности за проституцию, о чем ранее на суде заявили свидетели. В суде были представлены административные протоколы задержания за проституцию, составленные на девушку Макар.

фото: podrobnosti.mk.ua

Новости по теме:

Экспертиза подтверждает невиновность одного из обвиняемых по делу Макар

Педагог рассказал, что Оксану Макар изнасиловали в 10 лет

Мать обвиняемого по делу Макар: сын никого не убивал, ему угрожали

Убийцам Оксаны Макар грозит пожизненное - адвокат

Оксану Макар задерживали за проституцию